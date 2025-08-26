Martes, 26 de Agosto 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 26 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este martes 26 de agosto determina que estará con lluvia de gran intensidad con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

