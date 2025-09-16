Martes, 16 de Septiembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 16 de septiembre de 2025

Redacción web

El clima en Monterrey para este martes 16 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 88% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 21 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Lunes 22 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 23 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

