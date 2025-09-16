Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 16 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este martes 16 de septiembre prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 79%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

