Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 16 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 16 de septiembre anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

