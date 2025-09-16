Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 16 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 16 de septiembre anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala