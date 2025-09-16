Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 16 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 16 de septiembre determina que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 72%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

