EN VIVO | Primer Grito de Independencia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Sheinbaum será la primera mujer en entonar tres veces el enérgico '¡Viva México!', después de que 65 presidentes lo hicieran antes que ella frente a los centenares de miles de personas

Los 46 mil 800 metros cuadrados de la Plaza de la Constitución de la capital del país acogerán durante la noche de este lunes el primer grito de independencia de una presidenta en la historia de México, después de 215 años del inicio de la lucha por la emancipación del imperio español en 1810.

La presidenta Claudia Sheinbaum será la primera mujer en entonar tres veces el enérgico '¡Viva México!', después de que 65 presidentes lo hicieran antes que ella frente a los centenares de miles de personas que se reúnen la noche del 15 de septiembre en una de las mayores plazas del mundo, el Zócalo.

Sheinbaum comparte proceso de elaboración de banda presidencial


La presidenta de México, Claudia Sheinbaum compartió el proceso de elaboración, en el que le tomaron medidas, cortaron lienzos, bordaron el Escudo Nacional y detallaron la banda presidencial que usará en el 215 aniversario del Grito de Independencia, que por primera vez dará una mujer.

