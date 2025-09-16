Martes, 16 de Septiembre 2025

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 16 de septiembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este martes 16 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

