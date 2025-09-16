Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 16 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 16 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

