Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 16 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este martes 16 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 50%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

