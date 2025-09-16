Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 16 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 16 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 21 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

