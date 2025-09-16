Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 16 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 16 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Domingo 21 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Cancún