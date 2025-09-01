Lunes, 01 de Septiembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 1 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 1 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 53%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

