Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 1 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este lunes 1 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

