Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 1 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 1 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

