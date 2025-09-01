Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 1 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 1 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 83%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

