Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 1 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 1 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 85%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

