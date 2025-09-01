Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 1 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este lunes 1 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 61%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

