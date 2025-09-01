Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 1 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este lunes 1 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 60%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

