Una nueva tormenta tropical se formó este domingo en el océano Pacífico oriental, a más de mil kilómetros de la costa mexicana, sin representar por ahora un riesgo para tierra firme.

El fenómeno, bautizado como tormenta tropical Kiko, surgió durante las primeras horas del domingo y, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami, podría intensificarse hasta alcanzar la categoría de huracán en los próximos días.

Por el momento, no se han emitido alertas ni avisos para zonas costeras.

“Se prevé un fortalecimiento gradual en los siguientes días, con alta probabilidad de que el sistema se convierta en huracán hacia el martes”, detalló el NHC en su reporte más reciente.

El centro de la tormenta se localizaba aproximadamente a 1,760 kilómetros al oeste-suroeste de la punta sur de Baja California Sur, con vientos sostenidos de 65 km/h y desplazándose hacia el oeste a una velocidad de 15 km/h.

Cabe recordar que las tormentas tropicales registran vientos de entre 63 y 73 km/h, y que la categoría de huracán se alcanza cuando superan los 119 km/h.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta es la trayectoria prevista para la tormenta:

Esta es la trayectoria de Kiki en caso de continuar su curso. X / @conagua_clima

