Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 7 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta