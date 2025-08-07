Jueves, 07 de Agosto 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este jueves 7 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

