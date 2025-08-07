Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 7 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

