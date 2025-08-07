Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 7 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en El Salto