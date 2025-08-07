Jueves, 07 de Agosto 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 7 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 76%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

