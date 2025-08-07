Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 7 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 76%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa