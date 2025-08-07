Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este jueves 7 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 86%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

