Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este jueves 7 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 86%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16