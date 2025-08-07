Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 7 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

