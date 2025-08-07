Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 7 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos