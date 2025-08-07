Jueves, 07 de Agosto 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

El clima en Ciudad de México para este jueves 7 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

