Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este jueves 7 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Domingo 10 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25