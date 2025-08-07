Jueves, 07 de Agosto 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

El clima en Cancún para este jueves 7 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Domingo 10 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

