Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 7 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

