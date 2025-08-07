Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 7 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque