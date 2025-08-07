Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 7 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

