Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 7 de agosto de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 7 de agosto prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 79%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 8 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 9 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

