Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 2 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este jueves 2 de octubre prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 3 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Sábado 4 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 7 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

