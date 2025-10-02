Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 2 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 2 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.Según se anuncia, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 12Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Chapala