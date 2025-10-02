Jueves, 02 de Octubre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 2 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 2 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se anuncia, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 13

