Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 2 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este jueves 2 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

