Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 2 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

El clima en Mazamitla para este jueves 2 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se establece, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Lunes 6 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

