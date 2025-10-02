Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el jueves 2 de octubre de 2025

El clima en Tapalpa para este jueves 2 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 92% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

