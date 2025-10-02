Jueves, 02 de Octubre 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 2 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este jueves 2 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 61%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

