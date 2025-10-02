Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 2 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 2 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

