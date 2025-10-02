Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 2 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 2 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Monterrey