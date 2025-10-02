Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 2 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 2 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 68%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún