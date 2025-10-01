Megamarcha del 2 de octubre: Estas son las alternativas viales en CDMX

Este 2 de octubre de 2025 se conmemoran 57 años de la masacre estudiantil ocurrida en Tlatelolco en 1968. Como cada año, colectivos sociales, organizaciones civiles y estudiantiles marcharán en la Ciudad de México para recordar a las víctimas y exigir justicia por otros hechos recientes, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la violencia en la Franja de Gaza. La movilización fue convocada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas y está programada para iniciar a las 16:00 horas. El punto de reunión será la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Se recomienda a los asistentes llegar con al menos una hora de anticipación.La ruta de la marcha será la siguiente:Durante el recorrido, habrá cortes viales y presencia de elementos de tránsito, por lo que se recomienda a automovilistas evitar estas zonas durante la tarde y noche del jueves.Debido a los cierres programados, estas son algunas de las principales alternativas viales para transitar por la ciudad:La recomendación general es evitar la zona centro a partir del mediodía y optar por rutas alternas, ya que se espera alta concentración de personas en vialidades clave.Aunque no se han anunciado cierres masivos en el transporte público, se anticipan modificaciones puntuales:El 2 de octubre de 1968, una manifestación estudiantil fue brutalmente reprimida en la Plaza de las Tres Culturas por el Ejército Mexicano y el Batallón Olimpia, un grupo paramilitar. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al menos 300 personas fueron asesinadas y miles más fueron heridas o detenidas arbitrariamente.El operativo, conocido como Operación Galeana, tuvo como objetivo desmantelar al Consejo Nacional de Huelga. Testimonios e investigaciones señalan que los agresores portaban guantes blancos como distintivo y que, tras una señal desde un helicóptero, abrieron fuego contra la multitud. Las víctimas incluyeron no solo estudiantes, sino también familias, trabajadores y profesores.La CNDH ha catalogado estos hechos como un crimen de Estado y una violación grave a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la integridad personal y la libre expresión.EE