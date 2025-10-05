Domingo, 05 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 5 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 46% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 6 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Sábado 11 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa
Clima en Cancún
Clima en Ciudad de México
Clima en El Salto
Clima en Tonalá
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones