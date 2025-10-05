Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 5 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 46% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 6 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Sábado 11 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

