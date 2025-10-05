Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 5 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 46% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Lunes 6 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Sábado 11 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga