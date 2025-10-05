Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 5 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

