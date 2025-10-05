Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 5 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Jueves 9 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tapalpa