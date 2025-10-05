Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 5 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Cancún