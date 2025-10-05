Domingo, 05 de Octubre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 5 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

