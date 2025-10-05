Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 5 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara