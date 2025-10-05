Domingo, 05 de Octubre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

El clima en Ciudad de México para este domingo 5 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

