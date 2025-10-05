Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 5 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

