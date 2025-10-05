Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 5 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta