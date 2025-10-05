Domingo, 05 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 5 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
Clima en Cancún
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tonalá
Clima en Guadalajara
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en El Salto
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones