Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este domingo 5 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 75%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Viernes 10 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17