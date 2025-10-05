Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 5 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 82%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Viernes 10 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Cancún