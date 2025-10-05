Domingo, 05 de Octubre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 5 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 82%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

