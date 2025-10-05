Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este domingo 5 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 86%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 12

