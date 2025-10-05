Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 5 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este domingo 5 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 67%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

