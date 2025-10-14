Martes, 14 de Octubre 2025

Clima CDMX: Pronóstico de lluvia hoy, 14 de octubre

El día de hoy, 14 de octubre, se pronostica probabilidad de lluvias aisladas en CDMX

Por: Anel Solis

De acuerdo con el pronóstico del clima de hoy, 13 de octubre, se prevé lluvias aisladas en CDMX. SUN/ ARCHIVO

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 14 de octubre,  un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, así como el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en zonas de Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato y Coahuila. 

Lluvias en CDMX hoy, 14 de octubre

Por otro lado, en Ciudad de México (CDMX), en el horario de la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, y fresco en zonas serranas; intervalos de chubascos en Estado de México (suroeste); y lluvias aisladas en Ciudad de México, dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas. 

La temperatura mínima en Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 24 a 26 °C. 

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, te decimos el pronóstico del clima de hoy, 14 de octubre en CDMX. 

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia
11:00 18° Nubes y claros
12:00 19° Soleado
13:00 20° Soleado
14:00 21° Nubes y claros
15:00 22° Nubes y claros
16:00 22° Nubes y claros
17:00 21° Nubes y claros
18:00 19° Soleado
19:00 17° Cielo despejado
20:00 16° Cielo despejado
21:00 14° Nubes y claros
22:00 14° Nubes y claros
23:00 13° Nubes y claros

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

