Clima CDMX: Pronóstico de lluvia hoy, 14 de octubre

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 14 de octubre, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, así como el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en zonas de Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato y Coahuila.

Lluvias en CDMX hoy, 14 de octubre

Por otro lado, en Ciudad de México (CDMX), en el horario de la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, y fresco en zonas serranas; intervalos de chubascos en Estado de México (suroeste); y lluvias aisladas en Ciudad de México, dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, te decimos el pronóstico del clima de hoy, 14 de octubre en CDMX.

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia 11:00 18° Nubes y claros 12:00 19° Soleado 13:00 20° Soleado 14:00 21° Nubes y claros 15:00 22° Nubes y claros 16:00 22° Nubes y claros 17:00 21° Nubes y claros 18:00 19° Soleado 19:00 17° Cielo despejado 20:00 16° Cielo despejado 21:00 14° Nubes y claros 22:00 14° Nubes y claros 23:00 13° Nubes y claros

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

