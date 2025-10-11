Helicóptero se desploma en Huntington Beach, California; reportan cinco heridos

Un helicóptero se desplomó este sábado por la tarde en Huntington Beach, California, dejando a cinco personas hospitalizadas; el incidente ocurrió alrededor de las 2 p.m. cerca de la intersección de Pacific Coast Highway y Huntington Street, en una zona concurrida junto a la playa. Testigos señalaron que la aeronave perdió el control y se estrelló contra una fila de palmeras, quedando atrapada entre estas y una escalera cercana.

El helicóptero estaba vinculado a la exhibición “Cars 'N Copters on the Coast”, un evento anual que combina autos y aeronaves, programado para el día siguiente en el Waterfront Beach Resort. Aún no se ha confirmado si la aeronave formaba parte de las actividades programadas, pero el desplome generó alarma entre los asistentes y transeúntes del área.

Según el Departamento de Bomberos de Huntington Beach, dos personas que se encontraban a bordo del helicóptero fueron rescatadas con éxito del fuselaje dañado y tres peatones que se encontraban cerca también resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.

Las autoridades locales activaron un protocolo de múltiples víctimas y cerraron temporalmente el área afectada, incluyendo el tramo de Pacific Coast Highway entre Beach Boulevard y Huntington Street.

El accidente fue captado en varios videos por testigos presenciales, los cuales muestran al helicóptero girando descontrolado antes de descender abruptamente y, aunque algunos informes sugieren que el rotor podría haber fallado o que un pájaro pudo haber impactado la aeronave, las autoridades aún no han confirmado la causa exacta del siniestro. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte fueron notificadas y se encuentran investigando el incidente.

Las autoridades continúan investigando las causas del desplome y se espera que en los próximos días se proporcionen más detalles sobre el estado de los heridos.

YC