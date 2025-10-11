¿Por qué duelen las manos cuando hace frío?

Es común que cuando bajan las temperaturas y hace frío, como ha ocurrido en días recientes, muchas personas notan que el dolor en las manos y otras articulaciones del cuerpo se intensifica. No es una coincidencia: el clima frío puede afectar directamente la forma en que el cuerpo percibe y maneja el dolor, sobre todo en quienes padecen enfermedades como la osteoartritis, la forma más frecuente de artritis que afecta a millones de adultos en el mundo.

La AARP (siglas de la Asociación Americana de Personas Retiradas o American Association of Retired Persons e inglés) dice que una de las principales razones detrás de este malestar está en la presión atmosférica. Durante los días fríos, explica, la presión barométrica tiende a disminuir, lo que provoca que los tejidos que rodean las articulaciones -como músculos, tendones y ligamentos- se expandan. Esta expansión genera una presión adicional dentro del espacio articular, lo que se percibe como mayor rigidez y dolor en manos, rodillas y otras zonas.

A esto se le agrega la falta de movimiento, dice la AARP. En invierno, las personas suelen reducir su actividad física debido al frío, la lluvia o la nieve en lugares donde cae, lo que favorece el sedentarismo. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), realizar ejercicio de manera regular puede reducir el dolor por artritis hasta en un 40%, además de mejorar la movilidad y la circulación.

El aspecto emocional también juega un papel importante. La AARP señala que durante los meses fríos es común que aparezca el trastorno afectivo estacional (TAE), una forma de depresión que se asocia con la disminución de la luz solar y los cambios de rutina. Este estado de ánimo puede aumentar la sensibilidad al dolor, haciendo que las molestias articulares se sientan más intensas.

Los expertos, según la AARP, recomiendan mantener una rutina de movimiento, abrigarse adecuadamente y cuidar la salud mental durante el invierno. Aunque el clima no puede controlarse, adquirir hábitos saludables puede marcar una gran diferencia en cómo el cuerpo responde al frío y en la manera en que se percibe el dolor articular.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF