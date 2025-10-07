“Priscilla” es un huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson que amenaza la costa del Pacífico mexicano, pero “Raymond”, el siguiente ciclón tropical de la temporada, estaría formándose para aparecer dentro de poco; informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre una zona del Pacífico mexicano que podría desarrollar un ciclón tropical. A través de su cuenta en X, compartió:

Zona de baja presión al sur de las costas de Guatemala, se localiza aproximadamente a 215 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del Río Suchiate (frontera México-Guatemala). Incrementa a 40% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 80% en 7 días . Se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Se prevé que pueda evolucionar a ciclón tropical a finales de esta semana .

Aunque es pronto para nombrarlo, de seguir su evolución, este fenómeno podría dar forma al siguiente ciclón de la temporada de nombre "Raymond".

Ciclones tropicales en el Pacífico

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 16 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: "Alvin", "Bárbara", "Cosme", "Dalila", "Erick", "Flossie", "Gil", "Henriette", "Ivo", "Juliette", "Kiko", "Lorena", "Mario", "Narda", "Octave" y "Priscilla". De ellos, diez han alcanzado la categoría de huracanes.

El último huracán que azotó al país fue “Erick”, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

