Bandera roja se mantiene en Puerto Vallarta este miércoles

El huracan “Priscilla” se aleja de Puerto Vallarta, pero el operativo costero se mantiene

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Puerto Vallarta activa la bandera roja para todas sus playas este miércoles 8 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, informó que el huracán "Priscilla" ubicado en el Pacífico se degradó a categoría 1 mientras se desplazaba hacia Baja California Sur, ubicándose a 310 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 685 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Su desplazamiento actual es hacia el noroeste (305°) a 13 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 150 km/h. Por lo que se esperan lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California Sur (sur), así como lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Sinaloa y Nayarit.

Se prevé que el fenómeno provoque oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en el sur de Baja California Sur; de 2.5 a 3.5 m en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 1.5 a 2.5 m en costas de Colima. Ante ello, Protección Civil Jalisco anunció que la bandera roja en todas las playas de Puerto Vallarta continúa este miércoles 8 de octubre. El paso de "Priscilla" ya ha provocado distintas afectaciones en el municipio.

El día de hoy, al igual que la bandera roja, se mantiene el operativo de vigilancia en la zona costera coordinado entre unidades de Protección Civil, Bomberos y Policías Viales en Puerto Vallarta.

Se exhorta a la población y visitantes a no ingresar al mar y respetar las áreas acordonadas por las autoridades. Así como evitar cruzar zonas inundadas, especialmente aquellas en las que se perciben corrientes de agua. En caso de emergencia se debe reportar al número universal de atenciones 911.

